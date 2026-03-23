CAYÓ EL AUTOR DE DOS ROBOS TRAS SER FILMADO POR CÁMARAS VECINALES

Efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana lograron la aprehensión de un hombre de 22 años vinculado a dos hechos delictivos ocurridos en la zona sur de la ciudad. El operativo permitió recuperar una amplia variedad de artículos que habían sido sustraídos de diferentes viviendas.

La investigación se inició tras la denuncia de una vecina del barrio Juan B. Alberdi, quien reportó que el pasado lunes 16 de marzo un desconocido ingresó a su inmueble y se llevó una hidrolavadora y una caja de herramientas. Gracias al aporte de videos de cámaras de seguridad vecinales, el personal policial logró identificar al presunto autor.

Este lunes, alrededor de las 15, los agentes localizaron al sospechoso en la intersección de la calle Fabio Cáceres y el pasaje Gobernador Bosch. Tras su demora, el joven indicó el lugar donde ocultaba los elementos robados, tratándose de un sitio deshabitado.

En dicho lugar, la policía procedió al secuestro de:

Una hidrolavadora marca BTA.

Un gabinete de aire acondicionado split.

Un televisor LED de 50 pulgadas.

Un ventilador de pie.

Un canasto con juguetes y una mochila con prendas de vestir.

Durante el procedimiento, una segunda víctima, domiciliada en el barrio Güiraldes, se presentó en la unidad policial para denunciar un robo ocurrido en su domicilio esa misma jornada. Al exhibírsele los elementos secuestrados, reconoció gran parte de ellos como de su propiedad.

Intervino en el caso la Fiscalía N° 14 (subrogante), a cargo de la Dra. Mariana Echarri, quien dispuso la notificación de la aprehensión del involucrado en las causas por «Supuesto Hurto» y «Supuesto Encubrimiento». Los bienes recuperados fueron restituidos a sus respectivas dueñas.

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