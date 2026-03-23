Finalizo la primera fecha del Rally Raid Country «La Encrucijada» en Gral.Alvear-Mendoza con la participación de pilotos y equipos de Chaco,Entre Rios, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y San Juan….Con ríos secos y las dunas de El Nihuil,mas un tramo nocturno fueron los tres dias de competencia donde el representante chaqueño Carlos Verza,en camioneta proto en la categoria T2-«A»junto a su copiloto Matias Alcaraz hizo podio luego algunos problemas en la suspencion trasera finalizando en el 3° lugar…..

Luego del SARR (South American Rally Race)que se disputo del 27 de febrero al 7 de marzo,este fin de semana arranco el Campeonato Mendocino de Rally Cross Country «La Encrucijada» con la Baja Alvear siendo la primera carrera del año 2026….El Yaguarete finalizada la competencia dialogo con la prensa y declaro que el proyecto para la proxima es el Desafio Ruta 40,y competir en moto junto a los mejores Dakarianos que estaran en la Argentina,sera la 13ª edición desde el 24 al 29 de mayo, con un exigente trazado San Juan,San Rafael,San Juan, ocupando un lugar estratégico como tercera fecha del calendario mundial con mas de 2700 km. de carrera,agregando que por los costos y que la ASO quito a los Cuatris del Dakar,volver a la competencia mas dura del mundo y tratar de hacerlo en moto y las fechas nacionales hacerlas en camioneta,Cuatri y algunas en moto.

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