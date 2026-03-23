LAS YAGUARETÉS REPITIERON TÍTULO EN MONTEVIDEO, CON PREMIO EXTRA

El seleccionado argentino de rugby seven consolidó su funcionamiento y se repuso rápido de la derrota frente a Kenia en la segunda fecha, para cerrarlo con una amplia victoria frente a Sudáfrica, que hasta aquí parecía infranqueable y se había constituido en su sombra negra.

Las saenzpeñenses Talia Rodich y Cristal Escalante volvieron a ser clave en el funcionamiento del combinado albiceleste, a quienes se sumó la castellense Malena Díaz. Las tres fueron parte de la formación titular de combinado argentino en el arranque con triunfo en el certamen frente a Brasil por 12-7.

La alegría inicial parecía esfumarse con el traspié ante Kenia por 12-10; pero la primera jornada cerró con buen triunfo sobre China por 22-17, con un try cada una de Escalante y Rodich. Tras el saldo positivo, España apareció en el horizonte y fue triunfo por un ajustado 14-12; y en el cierre coronaron el título con un contundente 22-10 frente a Sudáfrica, con otras apariciones de las centrochaqueñas en las anotaciones.

Con esta conquista, Las Yaguaretés repitieron el campeonato obtenido en la primera etapa que se disputó en Nairobi el mes pasado, y al mismo tiempo se aseguraron un lugar entre las 12 selecciones que jugarán las finales del Circuito Mundial de Rugby Seven durante tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril); Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Previo a esa cita, el próximo fin de semana tomarán parte en la tercera y última etapa del SVNS 2 que se disputará en San Pablo, Brasil, para confirmar los otros tres clasificados. Allí el seleccionado argentino buscará cerrar otra vez arriba ante los mismos rivales, pero con el primer objetivo ya está cumplido.