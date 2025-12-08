SOLICITUD DE PARADERO 

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Cria Villa Rio Bermejito, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de OSCAR DANIEL JARA, de 37 años de 1,80 metros de altura, de contextura física delgada, tez morocho, cabello semilargo negro , ojos color marrones Se le ha visto por última vez en Hospital Castelli en fecha 07/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Cria Villa Rio Bermejito al 3624 o al servicio de emergencias 911.-

