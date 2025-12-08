CUÁNDO Y DÓNDE SE JUEGA LA FINAL RACING VS. ESTUDIANTES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El fútbol argentino se prepara para conocer, el próximo fin de semana, al campeón del Torneo Clausura 2025. Todos los detalles.
Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025
Como el formato del certamen establece que la final sea a partido único, la sede ya estaba determinada: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro se disputa el sábado 13 de diciembre, desde las 18 horas.