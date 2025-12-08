Cuándo y dónde se juega la final Racing vs. Estudiantes

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en etapa de definición, y conforme avanzaron los playoffs, quedó confirmada la final que disputarán Racing y Estudiantes, en busca de un nuevo título.

El certamen establecía que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definió de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.

Gustavo Costas alcanzó la final del certamen tras eliminar a Boca en la Bombonera con el gol de Maravilla Martínez. Venía de dejar en el camino a River en octavos de final y a Tigre en cuartos. De esta manera, el conjunto dealcanzó la final del certamen tras eliminar a Boca en la Bombonera con el gol de Maravilla Martínez. Venía de dejar en el camino a River en octavos de final y a Tigre en cuartos.

En tanto, el «Pincha», que había entrado a playoffs por la ventana, sacó a Rosario Central en octavos y Central Córdoba en cuartos, para eliminar a Gimnasia en un clásico histórico por semifinales.