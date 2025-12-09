BARRANQUERAS: “EL CUCHILLO” PÉREZ FUE LIBERADO Y CUMPLIRÁ PRISIÓN DOMICILIARIA

Barranqueras, 26 de noviembre de 2025.– Durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 16:15, personal de la División Operaciones Metropolitana de la Dirección General de Consumos Problemáticos realizó el traslado de Rolando Alberto Pérez, conocido como “El Cuchillo”, hacia una vivienda ubicada sobre avenida Mosconi al 300, esquina Ameghino, donde comenzará a cumplir prisión domiciliaria, según lo dictado por la Justicia.

La medida se llevó a cabo en cumplimiento del Oficio Nº 4631, emanado del Equipo Fiscal Antidrogas Nº 2, a cargo de la fiscal María Eugenia Arechavala Viola. El operativo fue concretado en un móvil policial PT-328, con la participación del personal designado y en presencia de un testigo habilitado, tal como establecen los protocolos. También tomó intervención el servicio de Medicina Legal.

Antecedentes del caso

Pérez, de 44 años, había sido detenido el 6 de abril de 2025, durante una serie de allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de la ciudad de Barranqueras. En aquel procedimiento, las fuerzas policiales secuestraron aproximadamente 300 dosis de cocaína, una balanza de precisión y $2.433.000 en efectivo, además de otros elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes. En esa misma jornada fueron aprehendidas otras cuatro personas relacionadas con la investigación.

Tras varios meses de detención, la Justicia dispuso ahora que Pérez continúe el proceso en modalidad de prisión domiciliaria en el domicilio indicado.

Relacionado