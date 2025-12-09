AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Martes 9 de diciembre
9:00 Hs- En la Casa de las Culturas, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla presentará balance 2025 de su área.
⏺️ Operativo Impenetrable 130- Entrega de agua y módulos alimentarios.
✅ 8:00 Hs en:
El Canal
El Toroltay
El Colchón
Cabeza de Buey
Pellegrini
El Telasco
✅ 10:00 Hs en:
San Luis
El Escondido
En 📍 Pampa del Infierno ⬇️
De 9 a 12 Hs- Operativo Sanitario de Abordaje Territorial en el Anexo del Jardín 20 (Barrio Sur).
🟡 Por la tarde:
En 📍 Resistencia
19:00 Hs- Inauguración de la repavimentación de la Av. 9 de Julio.
Punto de encuentro: Av. 9 de Julio y Ángel D’Ambra.
🤗 Los esperamos‼️