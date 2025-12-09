AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Martes 9 de diciembre

9:00 Hs- En la Casa de las Culturas, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla presentará balance 2025 de su área.

⏺️ Operativo Impenetrable 130- Entrega de agua y módulos alimentarios.

✅ 8:00 Hs en:

El Canal

El Toroltay

El Colchón

Cabeza de Buey

Pellegrini

El Telasco

✅ 10:00 Hs en:

San Luis

El Escondido

En 📍 Pampa del Infierno ⬇️

De 9 a 12 Hs- Operativo Sanitario de Abordaje Territorial en el Anexo del Jardín 20 (Barrio Sur).

🟡 Por la tarde:

En 📍 Resistencia

19:00 Hs- Inauguración de la repavimentación de la Av. 9 de Julio.

Punto de encuentro: Av. 9 de Julio y Ángel D’Ambra.

