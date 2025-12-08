SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además un ciudadano de 29 años fue demorado.

Personal de la División Patrulla Preventiva secuestró una motocicleta con pedido activo y demoró a un hombre durante un control realizado este lunes por la tarde en Avenida Urquiza al 3600.

El procedimiento ocurrió cerca de las 19:00, cuando los agentes identificaron una motocicleta Zanella ZB 110 cc, sin carenados, sin dominio colocado y en mal estado general. Al verificarla mediante el sistema Padrón Unificado Motovehicular (P.U.M.), arrojo que el rodado contaba con pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría Quinta Metropolitana.

El vehículo era conducido por un hombre de 29 años, quien quedó demorado al no poder justificar la tenencia del rodado.

La motocicleta fue secuestrada, y tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados a la dependencia correspondiente para las actuaciones legales.

