SALARIOS BAJOS: SIETE DE CADA DIEZ TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES NO LLEGAN A GANAR $1 MILLÓN
Un informe de la UBA revela que se consolida el fenómeno del «trabajador pobre», ya que la mayoría no llega a cubrir la canasta básica total (CBT).
El fenómeno del “trabajador pobre”
En concreto y según el informe del Instituto Gino Germani de la UBA, el 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) recibe un sueldo inferior a $1 millón por mes.
En el sector formal, el 58% de los asalariados no supera el umbral del millón, con lo cual 1 de cada 5 trabajadores (19,3%) con jornada completa de 40 horas semanales es pobre.
En el segmento informal el problema se agudiza: el 89% de los trabajadores de ese sector y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación tampoco también tienen ingresos inferiores a $1 millón.
La «pobreza residencial»
La causa de la crisis se debe al encarecimiento continuo de alimentos y servicios, agravado por la reducción de subsidios, lo que anula la capacidad de ahorro de los trabajadores y sus familias.
El gasto en servicios (gas, luz, agua) representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, pero en 2025 pasó a ser el 11% del mismo salario, lo que condena a amplios sectores de la población a la «pobreza residencial».
En ese marco, la insuficiencia de los ingresos para cubrir gastos habituales crecientes se refleja en el aumento del pluriempleo, que alcanza al 12% de los ocupados, demostrando que incluso los asalariados formales deben recurrir a ocupaciones adicionales para evitar la pobreza.