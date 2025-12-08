SALARIOS BAJOS: SIETE DE CADA DIEZ TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES NO LLEGAN A GANAR $1 MILLÓN

Javier Milei con trabajadores de una fábrica en Tierra del Fuego.

Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que siete de cada diez trabajadores argentinos, entre formales e informales, no llega a ganar $1 millón por mes, ubicándose en el segmento de los pobres a pesar de contar con ingresos formales y periódicos.

De acuerdo al estudio del Instituto Gino Germani de esa alta casa de estudios, durante lo que va de la gestión libertaria se agudizó el colapso de los ingresos en nuestro país, aunque se trata de un fenómeno que viene de más lejos.

Se trata del fenómeno del «trabajador pobre», que ahora se encuentra profundamente consolidado, con la mayoría de los trabajadores con sueldos insuficientes para cubrir la canasta básica total (CBT).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta básica se ubicó en octubre para un hogar tipo (dos adultos y dos menores) ascendía a $1.213.799.

De acuerdo al organismo oficial, la CBT cubre (o debería cubrir) las necesidades nutricionales mínimas (kilocalorías y proteínas), así como otros gastos esenciales como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.