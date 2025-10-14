SOLICITUD DE PARADERO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Div Viol Fliar Y Gro Metrop, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de VALENTINA BARREIRO, de 18 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello color negro , ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: ambo color gris, con remera color negra, mochila color rosada, zapatillas tipo crocs color blanco. Se le ha visto por última vez en Universidad Popular Calle Santa Fé Y Mitre en fecha 13/10/2025.
Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Div Viol Fliar Y Gro Metrop al 3624 o al servicio de emergencias 911.-