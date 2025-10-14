TENSIÓN EN AVÍA TERAI: FUERTE PEDIDO DE JUSTICIA POR EL FEMICIDIO DE GABRIELA FRENTE A LA COMISARÍA

Autoridades provinciales se hicieron presentes y mantuvieron un encuentro con los manifestantes, informando que se ponen a disposición de los familiares y vecinos.

Familiares y vecinos de Avia Terai se movilizaron este lunes a la tarde hasta la Comisaría local, para exigir justicia por Gabriela Barrios, de 20 años, hallada sin vida en un pozo de 12 metros de profundidad, en una zona rural cercana al barrio Sur.

Durante la protesta, algunos vecinos intentaron prender fuego cubiertas frente a la dependencia policial, hecho que fue rápidamente controlado por el personal que reforzó la seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes. Autoridades provinciales se hicieron presentes y mantuvieron un encuentro con los manifestantes, informando que se ponen a disposición de los familiares y vecinos.

Intentó quitarse la vida Salvatierra, presunto asesino de Gabriela Barrios

El hombre se encuentra detenido, luego de la desaparición y el hallazgo del cuerpo de la joven en su domicilio. El acusado fue derivado al Hospital Perrando.

Este martes, alrededor de las 9.50, efectivos de la Comisaría Primera de Sáenz Peña intervinieron en un hecho de violencia en el lugar.

Al momento de habilitarse el patio externo para internos de la Celda N° 4, los reos advirtieron que el detenido, identificado como Bruno Jesús Salvatierra, de 33 años, se habría lesionado en la zona del cuello, notando gran derrame de sangre en el piso de la celda.

De forma inmediata se lo trasladó al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, y luego fue derivado al Hospital Perrando de Resistencia. Se encontraba consciente al momento del traslado.



Bruno Jesús Salvatierra.

El médico que lo atendió le diagnosticó herida cortante de más de 5 centímetros del lado lateral del cuello, lesionando la membrana cricotiroidea. Su estado es crítico y fue intervenido quirúrgicamente.

Salvatierra se encuentra detenido por el crimen de Gabriela Barrios, tras la desaparición y el hallazgo del cuerpo de la joven en su domicilio, en Avia Terai.