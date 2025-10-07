SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor NAILIN ESTEFANIA ALEGRE VARELA, de 2 años, de 0,40 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello rulos castaño claro, ojos color Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera Metropolitana al 3624445727 o al servicio de emergencias 911.-

