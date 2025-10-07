MARGARITA BELÉN: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA APERTURA DE LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE PRIMAVERA BRAFORD 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta segunda edición vuelve a reunir por tres días en Margarita Belén a productores, criadores, técnicos y referentes del sector ganadero para difundir la excelencia genética Braford en todo el país. El gobernador Zdero ratificó el compromiso con el desarrollo de la ganadería y el sector productivo.

El gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider acompañaron este martes la apertura de la Exposición Nacional de Primavera Braford 2025 en la Sociedad Rural de Margarita Belén. La muestra, que se desarrollará hasta el 9 de octubre con 32 cabañas del país;,es organizada por la Asociación Braford Argentina (ABA), con el apoyo de Expoagro y la Sociedad Rural del Chaco.

“Chaco y Margarita Belén se constituirán en un punto de referencia para la Exposición Nacional de Primavera de Braford”, aseguró el gobernador y ratificó el compromiso de seguir trabajando para apuntalar el desarrollo de la ganadería y el sector productivo.

En esa línea indicó que esta segunda edición de la muestra ratifica la idea de poner en valor a Bradford y al sistema económico y productivo de la provincia. “Estamos convencidos de plantear una hoja de ruta con acciones concretas para emprender de la mano del campo un camino de crecimiento y desarrollo para nuestra provincia”, señaló.

De esta manera reiteró el acompañamiento al sector primario dándole valor agregado a lo que se produce. “Sabemos que el Chaco sale adelante de la mano de la producción, para eso tuvimos que tomar medidas y en momentos complejos con una provincia endeudada, otorgamos créditos al campo para garantizar el forraje durante las sequías o que la gente pueda equipar sus campos con reservorios”, detalló.

Además recordó el incentivo a pequeños productores para la mejora genética de los rodeos. Este acompañamiento a los diferentes sectores de la producción fue posible a través de las múltiples herramientas que tienen el Banco del Chaco, la Fiduciaria, o el Ministerio de la Producción. “En Argentina si al campo le va bien, se dinamizan nuestras economías regionales y eso es una palmada de aliento para que las provincias puedan enfrentar los tiempos que se vienen”, señaló y destacó este tipo de eventos y espacios para la capacitación, el intercambio de conocimientos y la comercialización.

Participaron de la jornada inaugural de la expo nacional, el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro y el director ejecutivo Diego Rodriguez. También estuvieron el CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman; el ministro de Producción de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Marcos Pastori y el intendente de Margarita Belén, Javier Martinez.

Exposición Nacional de Primavera

El programa incluye juntas de clasificación, remates de reproductores, exposiciones y espacios de integración. Este evento se constituye como un espacio óptimo para la formación de jóvenes ruralistas, el desarrollo de negocios e intercambio y la vinculación de diferentes actores del sector ganadero.

Dudik: “Gran potencial regional”

El ministro de la Producción Oscar Dudik remarcó la importancia de ser provincia anfitriona de la Exposición Nacional de Primavera de Braford. “Esto tiene que ver con la identidad del Chaco y del Norte argentino. Sabemos del potencial que tiene esta raza para el desarrollo de la actividad ganadera”, subrayó.

“Nuestra región tiene un gran potencial sobre la base de la capacidad que tienen nuestros productores y nuestros recursos naturales, por eso nuestra gestión definió entre los ejes estratégicos del programa participativo Chaco+20, a la producción como motor de la economía, a partir de la articulación entre el sector público y el privado”, explicó Dudik. “Los desafíos apuntan a generar valor agregado a las materias primas con políticas concretas para desarrollar la producción y sacar a la provincia adelante”, agregó.

Por su parte el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, destacó el apoyo del gobierno provincial para lograr el desarrollo ganadero del Chaco. En este contexto agradeció a los cabañeros que forman parte de este evento que para este año cuenta con 211 animales inscriptos. “Esta segunda edición de la Exposición Braford de Primavera es una de las grandes exposiciones nacionales del año”, finalizó.

Relacionado