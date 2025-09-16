SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera Saenz Peña, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de BRISA ANSELMA SOSA, de 24 años, de 1,80 metros de altura, de contextura física delgada, tez morocha, cabello negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera a rayas horizontales color blanca y azul pantalon blanco y zapatillas negras Se le ha visto por última vez en Avenida 28 Y Calle 7 Saenz Peña en fecha 15/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera Saenz Peña al 3644420237 o al servicio de emergencias 911.-

