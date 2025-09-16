REAL MADRID VENCIÓ 2-1 A MARSELLA CON DOBLETE DE MBAPPÉ Y RÉCORD HISTÓRICO DE FRANCO MASTANTUONO
Con dos penales del delantero francés, el equipo español remontó ante Marsella en el debut de Champions. El argentino hizo historia como el titular más joven del club.
Real Madrid arrancó con triunfo la fase de grupos de la Champions League al vencer 2-1 al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé, con dos penales, dio vuelta el resultado tras el gol inicial de Timothy Weah. Por su parte, Franco Mastantuono fue titular y rompió un récord histórico en el Merengue, mientras Dani Carvajal fue expulsado.
El Marsella sorprendió en la primera parte con un tanto de Weah, que adelantó al conjunto francés. Sin embargo, Mbappé apareció desde los doce pasos en dos ocasiones para firmar la remontada y asegurar los primeros tres puntos para el equipo dirigido por Xabi Alonso. El triunfo tuvo un condimento extra: el Real Madrid terminó con diez jugadores tras la expulsión de Dani Carvajal, lo que obligó a redoblar esfuerzos en los minutos finales.
La gran novedad fue la titularidad del juvenil Franco Mastantuono, quien disputó un buen partido hasta ser reemplazado a los 17 minutos del segundo tiempo por Brahim Díaz. Con su presencia, el argentino se convirtió en el jugador más joven en la historia del Real Madrid en ser titular en un partido de Champions League, un récord que lo confirma como una de las joyas del futuro.
El equipo francés también contó con participación albiceleste: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina fueron titulares y disputaron los 90 minutos, aunque no pudieron evitar la derrota.
En la próxima fecha, el Real Madrid visitará al Kairat Almaty de Kazajistán, mientras que el Olympique de Marsella recibirá al Ajax de Ámsterdam en el Vélodrome.
Timothy Weah abrió el marcador para el equipo visitante:
Real Madrid vs. Olympique de Marsella: probables formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.
- Marsella: Jeffrey de Lange; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo; Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes; Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood; Amine Gouiri. DT: Roberto De Zerbi.
Real Madrid vs. Olympique de Marsella: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).
- Árbitro: Irfan Peljto.
- VAR: Dennis Highler.
- TV: ESPN.