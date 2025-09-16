Real Madrid venció 2-1 a Marsella con doblete de Mbappé y récord histórico de Franco Mastantuono

En la próxima fecha, el Real Madrid visitará al Kairat Almaty de Kazajistán, mientras que el Olympique de Marsella recibirá al Ajax de Ámsterdam en el Vélodrome.

Timothy Weah abrió el marcador para el equipo visitante:

Real Madrid vs. Olympique de Marsella: probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.

Real Madrid vs. Olympique de Marsella: otros datos