BARRIO ZAMPA RECUPERAN DINERO SUSTRAÍDO DE UN AUTOMÓVIL

Los sabuesos lograron recuperar parte del dinero, pero continúa la investigación para dar con los autores.

Hoy pasada las 12 del mediodía un hombre de 33 años denunció que dos sujetos en moto lo interceptaron sobre avenida Urquiza, dañaron su vehículo y escaparon con más de $1,2 millones. Parte del dinero y un chaleco de la empresa para la que trabaja fueron recuperados.

El hecho se registró este martes en Resistencia, cuando un hombre de 33 años circulaba en su vehículo Ford Ka por la avenida Urquiza al 5000 aproximadamente. Dos jóvenes en motocicleta rompieron la ventanilla trasera derecha del auto y sustrajeron una mochila negra, en cuyo interior había “$1.000.000 pertenecientes a la empresa, y $200.000 de su propiedad”, además de documentación y un chaleco identificatorio de la misma compañía.

Tras huir hacia el barrio Zampa, el personal externo de la Comisaría Quinta, realizó un minucioso trabajo investigativo y gracias a entrevistas con vecinos, logró recuperar parte del dinero sustraído, siendo el total de “$428.000 y el chaleco robado”. La fiscalía en turno dispuso que los elementos sean restituidos a su dueño y que continúe la búsqueda de los presuntos autores.

