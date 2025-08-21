SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Capital, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de Ramona Lilian Alvarez, de 58 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física robusta, tez morocha, cabello corto blanco, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestia pantan jean azul oscuro y campera negra. Se le ha visto por última vez en Calle Lestani 3240 en fecha 20/08/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Capital al o al servicio de emergencias 911.-

