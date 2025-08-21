DESDE LA JEFATURA DE POLICIA NOMBRARON A NUEVOS JEFES EN DIFERENTES ÁREAS DE LA POLICIA DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, el Ministro de Seguridad Hugo Matkovich felicitó a los jefes que han estado y brindado tantos años de servicios a la comunidad.

En la mañana de este jueves, se llevó a cabo una reunión con los integrantes de la cúpula policial y los altos mandos de las diferentes áreas que conforman la estructura de la Policía del Chaco.

El encuentro se realizó en la Sala de Situación Comisario “Post Mortem” Christian Vera ubicado en las instalaciones de la jefatura de Policia de la provincia del Chaco y estuvo encabezada por el Ministro de Seguridad, Dr. Hugo Matkovich.

El titular de la cartera de seguridad felicitó al personal policial que ocupaba las diferentes áreas de la institución, destacando el compromiso, el trabajo desarrollado y agradeció su labor en tantos años de servicios.

Por otra parte, Matkovich puso en funciones a los nuevos jefes que a la brevedad asumirán sus nuevas funciones, dándole el acompañamiento y apoyo desde el Gobierno Provincial, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.

