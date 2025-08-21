RESISTENCIA SE INCENDIÓ UNA CAMIONETA EN EL BARRIO TRIBUNAL DE CUENTAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Bomberos sofocaron el incendio.

Esta mañana alrededor de las 8 horas agentes de la Comisaría Decimotercera fueron alertados sobre el incendio de una camioneta Chevrolet S10, en calle El Pintado al 1900 aproximadamente. Siendo el propietario un hombre de 38 años.

Luego al entrevistarse con el mismo informó que se encontraba durmiendo en su domicilio junto a su esposa de 39 años y su hermano de 22 años, cuando escucharon que los vecinos los llamaban, por lo que salieron y observaron en el interior de su garaje su vehículo prendiéndose fuego, atinando a abrir el portón momento en que cruzaba el camión de recolección de basuras municipal, logrando con su ayuda extraer la camioneta del interior del garaje hacia la vía pública.

Posteriormente efectivos de División Bomberos policial, sofocaron el foco ígneo, manifestando que se desconoce hasta el momento los motivos del incendio. Asimismo arribó Ambulancia, procediendo al traslado de los ciudadanos para una mejor atención ya que habían inhalado humo, haciendo constar que no presentaban lesiones.

