SEMANA DE LUCHA CONTRA LA MUERTE SÚBITA: LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Argentina de Cardiología (FAC), la mayoría de las muertes súbitas ocurre fuera del ámbito hospitalario, en lugares cotidianos como la casa, el trabajo, la calle o el club.

Por este motivo, desde hoy y hasta el 28 de agosto se lleva adelante la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

La importancia de actuar rápido

La muerte súbita se produce por la pérdida inesperada de las funciones cardíaca, respiratoria y cerebral. Frente a esta situación, el tiempo es determinante: por cada minuto sin asistencia, las probabilidades de supervivencia se reducen en un 10%.

“El 70% de las muertes súbitas ocurre fuera del ámbito hospitalario. Deberíamos estar todos preparados para asistir a un paciente, tanto con maniobras de RCP como con el uso de una herramienta fundamental como es el DEA”, explicó Marcelo Filiberti, secretario de la Red Nacional de RCP y Prevención de Muerte Súbita de FAC.

RCP y DEA: herramientas que salvan vidas

La combinación de RCP y desfibrilación temprana puede elevar hasta un 70% las chances de recuperación de la persona afectada. El DEA es un dispositivo que analiza el ritmo cardíaco y, en caso de ser necesario, aplica una descarga eléctrica para restablecer la actividad normal. Está diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo, incluso sin conocimientos médicos previos.

Es fundamental recordar que la RCP debe continuarse hasta que llegue la ayuda médica profesional o hasta que la persona muestre signos evidentes de recuperación. (Foto: Adobe Stock)

En la Argentina existe un marco legal que regula su implementación: la ley 27.159 y el decreto 402/2022, que establecen la obligación de contar con DEAs en lugares de gran concurrencia y garantizar la capacitación del personal. Sin embargo, todavía persisten desafíos en la fiscalización y cumplimiento en distintos puntos del país.

Una mirada hacia el futuro

Desde el sector privado, también se busca impulsar la prevención. Javier Fernández Cronenbold, cofundador de la empresa argentina Jotatec —dedicada al desarrollo y comercialización de equipos médicos—, señaló: “Creemos que en 10 años tener un DEA en las casas particulares va a ser tan común como tener otros dispositivos de emergencia, como alarmas o matafuegos”.

La campaña de la Semana de Lucha contra la Muerte Súbita recuerda la secuencia básica de acción en estos casos: verificar signos vitales, llamar al servicio de emergencias, iniciar RCP, utilizar el DEA y sostener las maniobras hasta la llegada del equipo médico.

La clave, remarcan los especialistas, está en la capacitación de la población. Saber RCP y conocer el uso del DEA son herramientas esenciales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.