SINIESTRO VIAL EN JUAN JOSÉ CASTELLI DEJA UNA JOVEN HERIDA

En la madrugada de este martes 7 de abril, alrededor de la 01:00, se registró un siniestro vial en la intersección de la avenida Paraguay y calle Juana Azurduy, en la ciudad de Juan José Castelli.

Por causas que aún se investigan, una motocicleta marca Corven Energy, sin dominio colocado, colisionó con un automóvil Ford Fiesta de color blanco.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor —una joven menor de edad— resultó con lesiones, por lo que fue asistida en el lugar por personal de salud pública y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital local para una mejor atención.

En tanto, el conductor del automóvil involucrado —un hombre mayor de edad— no presentó heridas de gravedad.

En el lugar intervino personal policial y peritos de criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Ambos vehículos fueron secuestrados a los fines periciales.

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