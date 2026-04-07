VIOLENTO INTENTO DE ROBO EN CASTELLI: DELINCUENTE RESULTÓ HERIDO

Violento intento de robo en Juan José Castelli: un joven fue baleado tras un forcejeo

Un grave hecho de inseguridad se registró en la madrugada de este martes 7 de abril, alrededor de las 00:55, en inmediaciones de la cancha de Aviación, en la ciudad de Juan José Castelli, donde un presunto intento de robo derivó en un enfrentamiento y terminó con un joven herido de arma de fuego.

De acuerdo a fuentes policiales y al testimonio del damnificado, el episodio se inició mientras el propietario de la vivienda se encontraba durmiendo. En ese momento, escuchó golpes en una ventana, situación a la que inicialmente no prestó atención. Sin embargo, instantes después oyó la voz de un hombre, por lo que decidió abrir la puerta.

Al hacerlo, fue sorprendido por un individuo que lo agredió físicamente y lo sacó por la fuerza hacia el exterior del domicilio, provocando su caída al suelo. En ese contexto, el presunto agresor ingresó a la vivienda y tomó distintos elementos, entre ellos una motosierra y un machete.

Siempre según el relato, se produjo un forcejeo entre ambos, durante el cual el dueño de casa logró arrebatarle el machete al intruso, utilizando el mismo para defenderse mediante golpes sin filo. Posteriormente, consiguió reingresar a su vivienda.

Una vez dentro, tomó un arma —un aire comprimido modificado— y, al salir nuevamente, observó que el sujeto intentaba abalanzarse sobre él, por lo que efectuó un disparo que impactó en la pierna del presunto atacante.

Tras la situación, el propietario cerró su vivienda, resguardó los elementos sustraídos y se dirigió a la dependencia policial para dar aviso de lo ocurrido.

En tanto, el joven herido fue hallado por personal policial en el patio delantero del inmueble y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

Por disposición de la fiscalía en turno, se dio intervención al gabinete científico, se realizaron pericias en el lugar del hecho y se procedió al secuestro del arma utilizada. Asimismo, se tomó declaración testimonial y se avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa fue caratulada como “supuestas lesiones con arma de fuego” y continúa en etapa investigativa para determinar las circunstancias precisas del hecho.

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