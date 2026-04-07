ANTE LLUVIAS: RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES ELÉCTRICOS

MAnte las precipitaciones registradas en la provincia, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar riesgos eléctricos en el hogar y en la vía pública.

En este sentido, se recomienda no retirar ramas, objetos o cualquier elemento que se encuentre sobre líneas eléctricas, ya que puede representar un grave peligro.

Asimismo, es fundamental no tocar cables caídos ni acercarse a estructuras metálicas que estén en contacto con instalaciones eléctricas, debido al riesgo de electrocución.

Por otra parte, en caso de que ingrese agua a la vivienda, se aconseja evitar manipular artefactos eléctricos, a fin de prevenir accidentes.

Estas recomendaciones buscan resguardar la seguridad de las personas ante situaciones climáticas adversas. Ante cualquier inconveniente, se sugiere comunicarse con los organismos correspondientes.

Relacionado