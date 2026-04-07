EDUCACIÓN RECUERDA VIGENCIA DE RESOLUCIONES ANTE CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS

El Ministerio de Educación del Chaco informa que se encuentran en plena vigencia las Resoluciones N° 2688/17 y 3090/17, que establecen el procedimiento para justificar inasistencias del personal docente en situaciones excepcionales.

En este marco, se comunica que aquellos docentes que se encuentren afectados por anegamientos en sus hogares o imposibilitados de concurrir a sus lugares de trabajo debido a las condiciones climáticas, deberán presentar la constancia correspondiente ante la institución educativa.

Asimismo, se recuerda que los agentes cuentan con un plazo de hasta 48 horas para realizar la presentación de dicha documentación, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Desde la cartera educativa se solicita a la comunidad docente respetar estos lineamientos a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo en el contexto actual.

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