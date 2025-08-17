SIN INTERMEDIARIOS: CONCLUYÓ EL OPERATIVO Nº 128 EN EL INTERFLUVIO CHAQUEÑO

Provincia y Nación, con equipos en el territorio, acompañamiento de Ñachec y la logística del Ejército Argentino, llevaron agua y módulos alimentarios, sin intermediarios, a unas 5 mil familias en El Impenetrable.

Las acciones se desarrollaron durante 5 extensas jornadas en El Impenetrable chaqueño, desde el lunes 11 hasta este viernes 15 de agosto.

Mediante un amplio despliegue en el territorio, los distintos equipos técnicos ministeriales, más referentes de Ñachec e integrantes de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, hicieron posible el desarrollo de la nueva edición de este operativo sin intermediarios, distribuyéndose módulos alimentarios y agua a unas 5.000 familias, que habitan 48 parajes y localidades del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo, en El Impenetrable. De esta manera, se dio cumplimiento al Operativo N°128 de la medida cautelar, por parte de los Ministerios de Capital Humano de la Nación y el de Desarrollo Humano del Gobierno del Chaco.

Además, de manera previa y durante el proceso del operativo los equipos del programa Ñachec realizan tareas de relevamiento sobre otras necesidades que tengan los pobladores, a fin de posteriormente articular con los organismos pertinentes para que se llegue con ayudas o posibles soluciones.

Durante esta edición del Operativo, la ministra Gabriela Galarza recorrió varios parajes como Las Tunas, Las Palmas, y en el anexo de la EEP N°15 realizó entrega de presentes a los pequeños alumnos en el marco de la Campaña: Tus derechos, Mis Derechos, que tiene como lema El Juego es el idioma de la infancia, donde un muñeco Carpincho, oficia de mascota. se convirtió en el entretenimiento favorito de los niños.

También la ministra dialogó con las familias de pobladores, quienes le brindaron detalles de primera mano: «Con los equipos Ñachec en el territorio podemos detectar muchas situaciones particulares, para que las familias puedan acceder a derechos postergados. Hemos realizado un gran trabajo previo articulando con el Ministerio de Capital Humano del Estado Nacional, para llevar adelante el cumplimiento de este Operativo y de alguna manera paliar las necesidades de las familias que viven en estas zonas tan complejas de nuestro Chaco. También quiero agradecer la colaboración y buena predisposición una vez más, a los integrantes de la Brigada de Monte del Ejército Argentino con base en Resistencia”.

Relacionado