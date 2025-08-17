TACO POZO: SAMEEP ATENDIÓ DEMANDAS E INSISTIÓ EN EL CUIDADO Y EL USO RACIONAL DEL AGUA

En Taco Pozo, autoridades de Sameep llevaron adelante una recorrida por distintos puntos, atendiendo y escuchando las diferentes situaciones que atraviesa la zona, además de atender diversas demandas de los vecinos.

En este sentido, el vocal, Ing. Guillermo Pereyra Iglesias manifestó que se trabaja en las posibles soluciones y respuestas a los barrios más alejados de la localidad. Además, mantuvo contacto con los trabajadores locales de la empresa estatal para atender las distintas inquietudes. “El desafío del gobernador Leandro Zdero y del presidente Nicolás Diez es responder inmediatamente y solucionar las demandas de los usuarios de toda la provincia, brindando soluciones a los vecinos de cada barrio, paraje y localidades; trabajamos para eso”, expresó al encabezar esta recorrida por la localidad.

Con respecto a las acciones, las autoridades junto a los trabajadores de esta zona analizaron alternativas para que se pueda aumentar y mejorar el caudal del suministro de agua. “El objetivo es que la empresa continúe creciendo y mejorando para que sea un verdadero orgullo para los chaqueños; esta es la impronta que queremos darle desde esta gestión para mejorar la prestación en cada una de las localidades que brindamos servicio”, destacó Pereyra Iglesias.

También, entre otros de los temas tratados durante esta visita por Taco Pozo, se trató sobre la extensión de red en distintos barrios más alejados en la localidad, como así también trabajar fuertemente en una campaña para el uso racional y cuidado del agua suministrada. Teniendo en cuenta de la importancia de que cada vecino entienda que si derrocha agua, le quita presión y caudal a otro, enfatizando en la empatía que deben tener para que todos puedan ser abastecidos con algo tan vital y necesario para la vida como es el agua.

“La idea es atender los reclamos e inconvenientes con el claro objetivo de mejorar el servicio, haciendo nuevas conexiones y así brindar un óptimo servicio en Taco Pozo”, finalizó el vocal de la empresa estatal.

Agradecimiento

Por su parte, la concejal de esta localidad, Liliana Galván, consideró importante la presencia del vocal Guillermo Pereyra Iglesias y demás autoridades de Sameep. “Es fundamental este acompañamiento, además de analizar posibles soluciones para la regularización de deudas y así tener un mejor servicio; agradecemos al presidente Nicolás Diez por poner en marcha este trabajo en territorio para Taco Pozo”, finalizó.

Relacionado