EXITOSO TERCER MOTOENCUENTRO EN CASTELLI

Con gran entusiasmo y una masiva convocatoria, este 16 de agosto se llevó adelante la segunda jornada del 3.er Motoencuentro organizado por la agrupación Normandos de Juan José Castelli, con el acompañamiento y auspicio de la Municipalidad de Juan José Castelli 🏛️.

El evento, que comenzó el día 15 de agosto, reunió a más de 200 motociclistas 🚴‍♂️🚴‍♀️ provenientes de distintas localidades y provincias, quienes hicieron vibrar la ciudad con el rugir de sus motores 🔊⚡ en un clima de camaradería, amistad y pasión por las dos ruedas 🤝💙.

Durante la segunda jornada, los participantes compartieron un almuerzo de confraternidad 🍽️🍻 y disfrutaron de un show musical en vivo 🎤🎸, acompañados por autoridades locales. En este marco, se realizaron reconocimientos 🏅 a funcionarios y colaboradores que hicieron posible la organización del encuentro. Recibieron distinciones el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, en representación del intendente Pío Sander, y el secretario de Turismo, Rubén Romero, por el apoyo brindado al evento.

La jornada continuó con una gran caravana 🚦🏍️ por las calles de la ciudad, que recorrió la plaza central 🌳, el monumento a Güemes 🗿 y el Pulmón Verde 🍃, para culminar en la quinta Ivanoff 🏡, donde los moteros desarrollaron diferentes actividades recreativas y de integración 🎯🏐.

Este tercer encuentro dejó en claro, una vez más, la calidez de la comunidad castelense 🤗 y el espíritu fraternal de quienes recorren cientos de kilómetros 🚦🛣️ para ser parte de esta fiesta motera que, año tras año, crece en convocatoria y proyección 🚀✨.

Relacionado