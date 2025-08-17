29° JORNADA APICOLA DEL IMPENETRABLE CHAQUEÑO

Con gran participación de productores locales, provinciales y de distintos puntos del país 🇦🇷🌍, este sábado se llevó adelante la 29.ª Jornada Apícola del Impenetrable Chaqueño, una importante muestra de exposición, capacitación y comercialización 📊🤝 que dio inicio a las 8:30 hs ⏰.

👉 La Comisión Organizadora encabezó la apertura oficial 🎤, donde el presidente de la Asociación, Eduardo Riquel 👨‍🌾🐝, agradeció a los productores de la Argentina y del Paraguay 🇦🇷🇵🇾 que llegaron hasta Castelli 📍 para compartir esta jornada de trabajo, aprendizaje y crecimiento conjunto 📚💪.

🙌 En su mensaje, Riquel expresó un especial reconocimiento al intendente Pío Sander 👔, a la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach 🗳️, al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes 🏛️ y al secretario de Obras Públicas Lucas Rach 🛠️, quienes, en nombre del municipio, acompañaron y brindaron apoyo para la realización de este evento.

📉 «No estamos pasando por un buen momento por los precios, pero esta jornada fue un éxito porque permitió a nuestros apicultores comercializar y capacitarse» 💼🐝, señaló Eduardo Riquel.

📅 Asimismo, anunció que la 30.ª edición se realizará los días 7 y 8 de agosto del próximo año 🗓️✨, reafirmando el compromiso con esta noble tarea de la apicultura 🌻🍯.

🌿 Por su parte, el intendente Pío Sander destacó:

💬 «La apicultura es una actividad que ha trascendido en el tiempo ⏳ y no podemos perder esta gran oportunidad que significa producir miel orgánica 🍯🌱. Tiene un enorme potencial y debemos aprovechar estas jornadas para capacitarnos 📚 y fortalecer la comercialización 💼.»

🏛️ Finalmente, remarcó que la continuidad de este evento es una responsabilidad compartida 🤝 entre municipio, provincia y nación 🇦🇷, ya que la apicultura genera beneficios para toda la comunidad 🌍.

📈 Castelli vivió un fin de semana cargado de actividades 🎉 que favorecen el crecimiento económico 💵 de la ciudad, impactando también en sectores como el gastronómico 🍽️ y el hotelero 🏨.

✨ Con gran emoción, esta 29.ª edición reafirmó que la miel del Impenetrable Chaqueño 🍯🌳 no solo es un producto de calidad, sino también un símbolo de trabajo, esfuerzo y unión 💛💪🐝.

