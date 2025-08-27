SIN CHANCES EN LA PREMIER LEAGUE, UN EXJUGADOR DE BOCA FIRMÓ CON BORUSSIA DORTMUND

El defensor Aaron Anselmino se convirtió en nuevo futbolista del Borussia Dortmund de Alemania en el cierre del mercado de pases en Europa. El ex jugador de Boca, de 20 años, firmó un contrato a préstamo hasta el 30 de junio de 2026, anunció este miércoles la institución germana.

Anselmino cambió el curso de su carrera ocho meses después de partir de Boca hacia el Chelsea, donde no tuvo oportunidades. El pampeano apenas pudo sumar dos minutos en un partido del Mundial de Clubes de la FIFA, que su equipo coronó en Estados Unidos.

Anselmino, nuevo jugador dle Borussia Dortmund (Foto: X@BlackYelow).

Antes de eso, participó 62 minutos con el equipo sub 21 en un encuentro con el Liverpool, por la Premier League 2.

Su salida hacia Alemania responde a la necesidad de lograr roce de competencia para ingresar en el radar del DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, con miras al próximo Mundial 2026.