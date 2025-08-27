INVESTIGACIONES: TRASLADARON A LA MUJER ATRAPADA EN ENTRE RIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Era buscada por “Supuesto Abuso De Arma y Portación De Arma De Fuego Sin La Debida Autorización Legal».



Este martes en un operativo a cargo de efectivos del Departamento Delitos Económicos y Financieros, trasladaron a una mujer de 36 años que se encontraba detenida en Entre Ríos y era solicitada por la Justicia chaqueña.

La mujer quedó alojada en la Dirección de Consumos Problemáticos y nuevamente a disposición de la Cámara Segunda en lo Criminal.

La detención se realizó en un operativo el 16 de Agosto, en el Paraje Chajarí sobre la ruta 14, la mujer viajaba en un colectivo de larga distancia que venía de la Buenos Aires. Al realizar la identificación detectaron que tenía un pedido de captura.

La detenida está vinculada a una causa de agosto del año 2023, donde cubrió la huida de su pareja efectuando disparos de arma de fuego contra un efectivo policial.

