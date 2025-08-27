ETCHEVERRY Y COMESAÑA ENFRENTAN RIVALES TOP EN BUSCA DE LA TERCERA RONDA DEL US OPEN: HORA Y TV

El US Open tendrá este miercoles una doble presentación argentina con la participación de Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, que enfrentarán compromisos de máxima exigencia ante dos rivales que llegan como favoritos en las apuestas y en el ranking.

Etcheverry (59° del ranking ATP) se medirá ante Jiri Lehecka, actual número 21 del mundo. El historial entre ambos es alentador para el platense que lo supera 2-1 en enfrentamientos previos. Sin embargo, el checo aparece como amplio favorito. Este encuentro se podrá ver no antes de las 12 del mediodía, con televisación de ESPN y Disney+.

(Reuters)

La clave de Etcheverry estará en sostener la intensidad contra un jugador más sólido en los números. Lehecka promedia más aces (8 por partido en 2025) y una mayor cantidad de quiebres de servicio. No obstante, el argentino mostró una gran solidez en su debut y aseguró que se siente preparado: “Va a ser un partido durísimo, pero me tengo fe”, declaró en la previa.

En tanto, el marplatense Comesaña (54°) vivirá otra prueba exigente al enfrentar al británico Cameron Norrie, actual 35° del mundo. Será el primer cruce entre ambos y, en los papeles, el zurdo inglés parte con ventaja. A pesar de eso, el argentino llega en un gran momento, tras superar en primera ronda al joven local Alex Michelsen y con la confianza de haber sumado grandes victorias a lo largo de la temporada.

(Foto: Reuters).

Comesaña viene de un 2025 que lo consolidó en el circuito. Fue semifinalista en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde sorprendió al eliminar al alemán Alexander Zverev. Además, ya sabe lo que es brillar en un Grand Slam: en Wimbledon 2024 había dado uno de los golpes del torneo al vencer a Andrey Rublev, sexto preclasificado. Ahora, buscará repetir la historia en Nueva York frente a un rival de mayor experiencia en estas instancias.

Este encuentro se podrá ver no antes de las 13.30, con televisación de ESPN y Disney+.

Con Etcheverry y Comesaña, Argentina mantiene vivo el sueño de seguir avanzando en el último Grand Slam del año. Más allá de que no son favoritos, tienen con qué incomodar a rivales de jerarquía. La jornada será una prueba de carácter para ambos y una oportunidad para reafirmar la vigencia del tenis nacional en el circuito más exigente del mundo.