EN MENOS DE DOS DIAS RECUPERAN TRES MOTOCICLETAS ROBADAS Y APREHENDEN A DOS HOMBRES BUSCADOS POR LA JUSTICIA

Además, educadores de caminera siguen brindando charlas viales en todo el ámbito chaqueño.

👉Presidencia Roque Sáenz Peña

El lunes por la noche, agentes de la termal aprehendieron a un joven de 26 años por presentar un pedido de detención por supuesto robo desde fecha 10/11/2017.

👉J.J.Castelli

Asimismo, anoche, sus pares de J.J.Castelli, aprehendieron a otro joven por también presentar un pedido de aprehensión desde fecha 05/05/2025 a solicitud de la comisaria segunda de esa ciudad.

En ambos casos, trasladaron a los hombres hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales que estimen corresponder.

El martes, peritos de la planta verificadora N° 9, secuestraron una motocicleta marca Honda Wave de 100 cilindradas por presentar pedido de secuestro desde fecha 04/04/2019 por supuesto hurto a solicitud de la comisaria primera ciudad.

Más tarde, incautaron otra motocicleta marca Yamaha modelo XTZ de 125 cilindradas, por también presentar un pedido de activo por supuesto robo desde fecha 20/03/2024.

Finalmente, procedieron al secuestro y traslado de ambas motocicletas junto a sus conductores hacia la dependencia policial jurisdiccional para fines legales pertinentes.

👉Gral. San Martin

Efectivos de la localidad de Gral. San Martin, incautaron una motocicleta que fue robada unas horas antes.

Sucedió en Ruta Prov. N°90 Km 98, cuando estaban realizando un control motovehicular, y un motociclista evade el control e inmediatamente emprenden seguimiento, logrando visualizar el rodado abandonado entre las malezas.

Se constató que se trataba de una motocicleta marca Corven de 110 cilindrada que había sido sustraída horas antes de un domicilio.

Por tal motivo, trasladaron el motovehiculo hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.

Más tarde, en conjunto con el Dpto. Seg. Rural, secuestraron un animal Equino que se encontraba en la vera de la ruta dando cumplimiento a la Ley Provincial N° 2765 «ANIMALES SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA».

👉Resistencia – Operativo Lince

Peritos verificadores incautaron una motocicleta marca Guerrero, modelo B de 110 cilindradas que presentaba adulteraciones en su motor.

🚦✅Educación Vial

Educadores de la ciudad de Sáenz Peña, brindaron una capacitación vial en ambos turnos a un total de 200 alumnos de la CEP N° 70 Escuela Secundaria Juan Jose W. Pisarello – Quitilipi.

En la jornada abordaron temas como documentaciones exigibles para circular en la vía pública, mi primera licencia conducir, requisitos, técnicas conducción de vehículos y motocicletas entre otros.

De la misma manera, educadores de zona metropolitana, dieron también una capacitación vial a 100 alumnos del E.E.S N° 113 “Heroes Escondidenses de Malvinas”,

En la misma se destacaron el marco legal y reglamentaciones vigentes, etc.

