SHAQUILLE O’NEAL DECIDIÓ NO COMPARTIR SU FORTUNA CON SUS HIJOS: “NO SOMOS RICOS; YO SOY RICO”

El exbasquetbolista posee unos 400 millones de dólares pero ya les avisó a sus seis herederos que desea que estudien y trabajen.

Shaquille O’Neal se sacó el cassette y dejó una frase poco común con respecto a la relación de sus hijos y el dinero que el multicampeón de la NBA supo ganar con su trabajo. A modo de enseñanza, quiso indicarles que no deben relajarse solamente porque su padre posee millones, sino que ellos tienen que realizar su propio camino y ganar sus recursos con sus propios medios.

«Mis hijos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. No somos ricos; yo soy rico», expresó el ex jugador de Los Ángeles Lakers en una charla durante el podcast Earn your leisure.

Con su enorme carrera en la mejor liga del deporte, los contratos que firmó con marcas como Pepsi, Reebok o Papa John’s y su participación comentando y analizando partidos de la NBA en TNT, se estima que la fortuna de Shaq alcanza unos 400 millones de dólares.