SHAKIRA Y PIQUÉ SE SEPARARON Y ASÍ LO COMUNICARON

Luego de las versiones de infidelidad, la cantante y el futbolista se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje que alivie la intriga de todos sus fans.

Al final, los rumores eran ciertos y Shakira y Gerard Piqué le pusieron punto final a su relación de unos doce años. En ese contexto, para evitar comentarios malintencionados decidieron contarlo en un comunicado de prensa que fue publicado por El País.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, comunicaron este sábado.

Hace días que una fuerte versión de infidelidad se instaló en los medios. En España mencionaron que habría sido ella quien lo sorprendió siéndole infiel con una modelo de 20 años, aunque también deslizaron que Piqué se habría enamorado de la madre de un compañero.

ASÍ NACIÓ LA RELACIÓN ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ

Ambos se conocieron en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción “Waka Waka”. Pero, oficializaron su relación en 2011, cuando ella se mudó a Barcelona. En tanto, en 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.

“Supe que él sería el único hombre para mí. Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, detalló Shakira en una entrevista hace un tiempo.

Gerard Piqué, por su parte, reveló que quedaron flechados en el mismo momento en que se vieron: “Era complicado imaginarlo y prever el futuro. Pero hubo química desde el principio”.

QUÉ HIZO GERARD PIQUÉ TRAS SEPARARSE DE SHAKIRA

Al futbolista que actualmente juega en Barcelona lo vieron descontrolado en la noche y rodeado de varias mujeres, a quienes les dijo que estaba soltero. Luego de abandonar la casa que compartía con la cantante y sus dos nenes, se mudó a su antigua casa, que conservó por si algún día decidía separarse.

A pesar de que ya no está en pareja con Shakira, el deportista tuvo un importante gesto y fue a buscar a su exsuegra al aeropuerto y la llevó con la intérprete, que necesita de su familia más que nunca.

