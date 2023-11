SHAKIRA Y BIZARRAP SE LLEVARON EL LATIN GRAMMY A MEJOR CANCIÓN POP Y MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este jueves, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Sevilla, España, se están entregando los Latin Grammy, premios que galardonan lo mejor de la música latinoamericana, y Shakira y Bizarrap fueron reconocidos por el tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con la estatuilla a «Mejor Canción Pop» y «Mejor Canción del Año».

La expareja de Gerard Piqué destacó el talento de sus compañeros y tomó el micrófono para decir: «Quiero compartir este Grammy con mis colegas» y luego se dirigió a su amplio público de todo el mundo.

«Quiero compartir este premio con mi público latino que me ha llevado a cumbre altísimas, a esos lugares que soñé desde que era niña y a quienes les debo todo», expresó con gran emoción.

Este gran show ha estado coronado con el Gramófono que ha conseguido a la Mejor Canción del Año, que ha dedicado a sus hijos: «Les he prometido que voy a ser feliz, que me van a ver reír, porque se lo merecen. En el pasado ya no hay nada, solo merece la pena el futuro, y ya estoy pensando en las canciones que voy a escribir, en las giras y en todo lo que me queda por hacer».

Antes, el productor argentino había subido al escenario para recibir el galardón a Mejor Compositor de Canción Urbana por el tema Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52. «No estoy acostumbrado a hablar, impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora. Muchísimas gracias», había dicho el artista.

UN ACTUACIÓN REPLETA DE FUERZA Y DOMINIO ESCÉNICO

Enfundada en un body completo transparente y tacones, ha iniciando su performance a ritmo de tango para terminar con el característico sonido de pop electrónico de la canción y parafraseados, y acompañada por un cuerpo de baile que le ha acompañado por el escenario… hasta que ha bajado hasta las butacas con un control total de todo el espacio con sus movimientos y su capacidad para controlar con su mirada la cámara.

