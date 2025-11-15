Sáb. Nov 15th, 2025

SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON TAREAS DE DESMALEZADO Y DESCACHARRADO EN CHACRA 32 Y BARRIO SANSO

By Redaccion 43 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de limpieza y descacharrado en distintos sectores de la ciudad.
📌En esta ocasión, las cuadrillas trabajaron en Chacra 32 y barrio Sanso, realizando la recolección de ramas, corte de pasto en veredas y retiro de elementos en desuso.
Estas acciones buscan mejorar la estética del barrio, mantener los espacios ordenados y promover un entorno más seguro y saludable para todos los vecinos.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com