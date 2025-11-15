CASO CECILIA STRZYZOWSKI: EL JURADO DELIBERA EL VEREDICTO PARA EL CLAN SENA Y SUS COLABORADORES

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entra este viernes en su etapa final después de 13 audiencias, en las que el jurado popular conformado por 12 ciudadanos chaqueños deliberan sobre el veredicto para los siete acusados por el caso de la joven desaparecida en 2023. Al momento de pronunciar sus palabras finales, los integrantes del clan insistieron en su inocencia a excepción de César Sena, que se mantuvo en silencio.

La jueza Dolly Fernández comenzó la audiencia y, antes de que el jurado se dirija a la sala contigua para debatir la resolución contra los acusados, dio lugar a que los imputados puedan dar sus últimas palabras, momento que fue aprovechado por varios de ellos. Después de un cuarto intermedio, la magistrada le indicó a los miembros del jurado las últimas instrucciones antes de la etapa de deliberación.

Fiscalía y querella pidieron la culpabilidad del clan Sena: «A Cecilia la mataron, creyeron que el poder los hacía impunes»

Las personas que decidirán el futuro procesal de la familia Sena y los cuatro integrantes de su círculo cercano debatirán la decisión en una sala contigua y luego darán a conocer el veredicto.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables. Por su parte, los abogados defensores de los acusados solicitaron al jurado popular que sea cauteloso y revise la responsabilidad de cada uno.

Caso Cecilia Strzyzowski: Las últimas palabras de los imputados

Primero la consulta fue para César, imputado como supuesto autor material de «homicidio doblemente calificado» contra Cecilia, quien sostuvo que no tenía nada para decir. Luego, fue el turno de su padre, Emerenciano, acusado de ser partícipe necesario en ese delito, quien solo manifestó: «Soy inocente, su señoría».

La magistrada le consultó a Acuña, que también es considerada partícipe primaria del femicidio de su nuera, si quería sumar algo más a su anterior declaración, a lo que expuso que sí: “Primero quiero recalcar mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano, en cuanto a ese delito que se me imputa”.

César Sena y Cecilia Strzyzowski.

“Sea cual sea la condena, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”, prosiguió la referente social.

“Pido que el Poder Judicial de Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia. Se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios, y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que digo, y voy a hacer todo, esté donde esté”, concluyó.

Al cierre, se le dieron las últimas palabras a los cuatro colaboradores de la Sena que están imputados de «encubrimiento agravado» por presuntamente ayudar a trasladar y ocultar el cuerpo de Cecilia, Gustavo Obregón, que días atrás no había declarado, pero en esta ocasión decidió hacerlo, comentó: “Pido perdón por mi acción u omisión. Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien”.

La jueza técnica del caso Strzyzowski, Dolly Fernández.

Fabiana González, por su parte, decidió no ampliar su testimonio, mientras que Griselda Reinoso solo remarcó: “No me hago responsable de lo que me inculpa y me declaro inocente”. Por último, Gustavo Melgarejo tampoco habló y de este modo se dio inicio a la etapa de definición.

El crimen de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski tenía 28 años al momento de su desaparición, y estaba en pareja con César Sena, con quien se había casado a fines de 2022 sin que sus suegros lo supieran. El vínculo legal duró solo unos días, cuando Acuña le pidió a su hijo que se divorciara. Los investigadores señalan que el crimen habría ocurrido el 2 de junio de 2023, última vez que la joven fue vista con vida al ingresar a la casa de los Sena, en el centro de Resistencia.

Según la hipótesis fiscal, Cecilia fue engañada con la promesa de un viaje a Tierra del Fuego, donde los dirigentes piqueteros ayudarían a la joven pareja a instalarse para vivir y trabajar. Por ese motivo, se la vio ingresando al domicilio de los acusados con una valija y una mochila, imagen que fue captada por una cámara de seguridad.

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de los Sena.

Se estima que la tarde de aquel día la víctima habría sido asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, ubicada en Campo Rossi, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del «barrio Emerenciano», fundado en 2007 por Sena y su esposa.

Uno de los datos más impactantes fue aportado por Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, durante el juicio por jurados. La antropóloga indicó que los huesos calcinados que fueron hallados por la zona fueron expuestos a «temperaturas superiores a los 800 grados» durante un lapso de entre tres y ocho horas.

Debido a las condiciones en la que se encontraron, no se pudo obtener ADN para su identificación, pero si se logró determinar que los restos pertenecían al cuerpo de «una sola mujer adulta». En otras zonas del campo y el Río Tragadero, la Policía encontró objetos como que habían sido incinerados, como ropa, una valija, un dije, cadenas y tarjetas, que posteriormente los peritos y la propia madre de la joven, Gloria Romero, reconocieron que eran propiedad de Cecilia.

