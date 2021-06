SERGIO R.  KLEISINGER “audio” – “NADIE PUEDE DISPONER LOS BIENES DE MANUEL ROSEO, MEDIDA DE NO INNOVAR”

En el programa que se emite por la Pórtico FM 105.5 se entrevistó a Sergio Kleisinger quien habló de la situación actual del bloqueo de las 250 hectáreas de Manuel Roseo a heredar, también se refirió a la venta de 40 mil hectáreas del lado Formoseño a una familia de Buenos Aires por 14 millones de dólares, que no pueden terminar el tramite porque los bienes no están disponibles, aclarar importante que el Dr Sergio Rubens Kleisinger representa a los herederos Italianos Paola DI PRIAMO.-

Sergio se refirió a la situación actual de las causas judiciales y dijo “Luego de diez años se levantaba el bloqueo para los herederos de los bienes de La Fidelidad, pero la justicia vuelve nuevamente a bloquear los bienes, nadie puede disponer de las tierras por la medida de no innovar, es decir que no se pueden ejercer actos de administración”.

También se refirió al motivo de los bloqueos “La sucesión de Manuel Roseo tiene 250mil hectáreas, pero contra eso se levanta la hermana y la sobrina (la cual participa por los derechos de su madre fallecida), sus intereses son 80mil hectáreas que es lo que les corresponde porque la ley argentina no permite que un solo hijo pueda quedarse con todo habiendo cuatro hermanos. Por este motivo se encuentran a la espera para ver quiénes serán los beneficiados porque todavía el juicio de Manuel Roseo no ha terminado y lleva más de 10 años, no hay un proyecto de distribución de bienes ni se ha verificado nada”.

Cerrando la nota el abogado de los ITALIANOS nos dijo “nadie puede hacer nada, aunque sabemos que se vendieron 40 mil hectáreas por un valor de 14 millones de dólares, también sabemos que solo faltan cobrar 2 y quienes compraron también dijeron que no pagaran hasta no contar con la documentación los dos millones de dólares restantes”.-

Relacionado