SERÁ EL 15 DE SEPTIEMBRE HABRÁ ASUETO JUDICIAL POR EL DÍA DE LA MAGISTRATURA
El lunes 15 de septiembre habrá asueto en las seis circunscripciones del Poder Judicial del Chaco en virtud de lo establecido en el punto primero del acuerdo 3790 del Superior Tribunal de Justicia.
La fecha elegida para la celebración corresponde a un nuevo aniversario de la fundación de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) en 1996. Esta institución nació con el objetivo de dignificar su trabajo, defender la independencia del Poder Judicial, mejorar la administración de justicia e instar legislaciones progresistas en todo el país.