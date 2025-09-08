El Gobierno oficializó el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor en septiembre

El monto de las PUAM en septiembre

Con el aumento de septiembre, la PUAM alcanza los $326.221,74, combinando un haber base de $256.221,74 y un bono de $70.000, similar al de los jubilados y pensionados de menores ingresos. Así, el ingreso total se acerca al haber mínimo garantizado por ANSES, mientras que las Pensiones No Contributivas llegan a $294.194,02 y las jubilaciones mínimas a $390.277,17.