EL GOBIERNO OFICIALIZÓ EL MONTO DE LA PENSIÓN UNIVERSAL PARA EL ADULTO MAYOR EN SEPTIEMBRE
ANSES anunció la actualización de la prestación para adultos mayores y detalló las fechas de cobro correspondientes.
Las personas que podrán acceder a las PUAM en septiembre
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no tienen los aportes suficientes para una jubilación. Es una prestación no contributiva que asegura un ingreso mensual y es compatible con la cobertura de PAMI.
El monto de las PUAM en septiembre
Con el aumento de septiembre, la PUAM alcanza los $326.221,74, combinando un haber base de $256.221,74 y un bono de $70.000, similar al de los jubilados y pensionados de menores ingresos. Así, el ingreso total se acerca al haber mínimo garantizado por ANSES, mientras que las Pensiones No Contributivas llegan a $294.194,02 y las jubilaciones mínimas a $390.277,17.
Calendario de pagos de septiembre
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: del lunes 8 al viernes 19 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: del lunes 22 al viernes 26 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 19 de septiembre, según terminación de documento.
- Pensiones No Contributivas: del lunes 8 al viernes 12 de septiembre.
- Asignación por Embarazo: del 10 al 23 de septiembre.
- Prenatal y Maternidad: del 10 al 16 de septiembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.
- Prestación por Desempleo: del 19 al 25 de septiembre, según terminación de DNI.