ARCA: eliminó un régimen clave y ya no se deberán realizar algunas operaciones

«Simplificación de regímenes de información»

Las autoridades detallaron que la eliminación de estos regímenes de información se enmarca en lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025, que instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a realizar la revisión y simplificación de sus procedimientos de fiscalización y regímenes informativos.

El objetivo es avanzar hacia una administración pública orientada al ciudadano, basada en la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos, según lo establece el Estado Nacional. Tras evaluar el impacto y la operatividad de estos regímenes, ARCA determinó que su derogación era la medida más adecuada para simplificar las obligaciones informativas.

En cuanto al papel de la agencia en este proceso, el Gobierno autorizó a su director, Juan Pazo, a implementar un modelo simplificado de manera gradual desde principios de 2025. La medida se desarrollará utilizando tanto la información disponible en el organismo recaudador como la aportada por contribuyentes, responsables y terceros, y estará destinada exclusivamente a quienes obtengan rentas de fuente argentina.