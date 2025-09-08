PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD: NUEVO PATRULLERO 4×4 PARA LA ZONA RURAL DE PINEDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero presentó ayer el nuevo patrullero 4×4 que será destinado al Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo.

Con esta incorporación, la gestión de Zdero refuerza la protección de la producción agropecuaria y las comunidades rurales, brindando mayor seguridad y respaldo a los productores de la región.

Autoridades destacaron la importancia de la unidad

El gobernador Zdero subrayó: “El patrullero para nosotros es importante, porque cuidamos a los chaqueños tanto de los centros urbanos como de las localidades. Con estos 10 patrulleros 4×4 que estamos entregando, buscamos que quien produce pueda trabajar tranquilo, sin preocuparse por robos o daños a su esfuerzo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, remarcó: “Estas herramientas permiten un monitoreo constante con GPS y antena satelital, garantizando control y respuesta rápida. La seguridad es una prioridad y buscamos darle tranquilidad a la gente de campo y de la ciudad”.

A su turno, el comisario principal Diego Carrizo expresó: “Recibir este vehículo es más que satisfactorio, ya que refuerza nuestro parque automotor y nos permite extender los recorridos preventivos, mejorando la seguridad para todos”.

Acompañamiento institucional

Del acto participaron la vicegobernadora Silvana Schneider, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el intendente de Charata Rubén Rach y el comisario principal Diego Gustavo Carrizo, en la entrega de este recurso estratégico para la Policía Rural.

