Furioso: el Gordo Dan cruzó a Bondarenko por sus críticas tras la derrota electoral

Qué dijo Maximiliano Bondarenko sobre el plan económico de Luis Caputo

Maximiliano Bondarenko, diputado electo por La Libertad Avanza (LLA) por la tercera sección electoral, se refirió a la dura derrota sufrida por el oficialismo frente a Fuerza Patria y apuntó contra el plan económico de Luis Caputo.

“Hay que ver cuáles fueron los errores que hemos cometido como espacio político, no solamente en la campaña sino también en el trayecto de estos dos años. Seguramente, hay cuestiones que se van a tener que modificarse. Yo no puedo hablar mucho de lo que es economía porque yo soy policía”, reconoció.

Ante esta respuesta, el periodista Nacho Girón le consultó si esos puntos a modificar tenían que ver únicamente con el aspecto político y el excomisario se sinceró: «Creo que todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes». Frente a esa declaración, el periodista le replicó: «Es muy fuerte esto que decís», y el entrevistado contestó: «Digo la verdad».

«Todo tiene que ver, sabemos la problemática. Nuestro presidente Javier Milei dijo que íbamos a tener que ajustarnos, ese ajuste se hizo y los argentinos lo bancaron y lo siguen bancando pero, evidentemente, otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones. Tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino en el que nos estamos equivocando», afirmó.

Finalmente, el flamante diputado provincial expuso: «Acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar».