SEMIFINALES DEFINIDAS: CUÁNDO JUEGAN RACING Y FLAMENGO POR LA COPA LIBERTADORES 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El conjunto brasileño eliminó por penales a Estudiantes de La Plata, mientras que la Academia dejó en el camino a Vélez.

Racing y Flamengo se enfrentarán en semifinales de Copa Libertadores. Foto: Reuters

Este jueves se definieron los dos cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2025, que tendrán a un representante argentino: Racing Club. Tras la eliminación de Estudiantes de La Plata por penales, se conoció que Flamengo enfrentará a la Academia, con una fecha estimada ya conocida.

El equipo que dirige Filipe Luís eliminó al Pincha por penales en condición de visitante, tras sufrir en los 90 minutos. Por su parte, Racing dejó en el camino a Vélez, con un 1 a 0 conseguido tanto en la ida como en la vuelta.

Flamengo eliminó a Estudiantes de La Plata de la Copa Libertadores. Foto: Reuters

Mientras por la otra llave estarán Palmeiras y Liga de Quito, habrá un importante duelo entre el equipo brasileño y el argentino.

Cuándo juegan Racing y Flamengo por Copa Libertadores 2025

A la espera de que Conmebol confirme los días y horarios exactos de los partidos, se puede interpretar cuándo jugarán Flamengo y Racing, a raíz del calendario presentado meses atrás.

El cronograma de la Copa Libertadores 2025 apunta que el primer partido de las semifinales se jugará entre el martes 21 y jueves 23 de octubre. La vuelta, por su parte, tendrá lugar una semana después, entre el martes 28 y jueves 30 de octubre.

Racing eliminó a Vélez en los cuartos de Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

La serie comenzará en Río de Janeiro y la definición se dará en Avellaneda. El motivo tiene que ver con que el conjunto brasileño clasificó segundo en su grupo, mientras que la Academia avanzó como primero en su zona.

Copa Libertadores 2025: cómo llegaron Racing y Flamengo a las semifinales

Racing llega a semifinales tras finalizar primero en su grupo, que compartía con Fortaleza, Bucaramanga y Colo Colo. Luego, eliminó en octavos de final a Peñarol e hizo lo propio con Vélez en cuartos.

Racing clasificó de manera agónica ante Peñarol en Copa Libertadores. Foto: EFE

Flamengo pasó como segundo en su grupo, que compartió con Liga de Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira. En octavos pudo eliminar a Internacional y en cuartos tuvo que esperar a los penales para dejar en el camino a Estudiantes de La Plata.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Semifinales : 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único en el Estadio Monumental de Lima, Perú

Relacionado