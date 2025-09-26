EL NBCH REMUNERA CUENTAS SUELDOS Y JUBILACIONES DESDE OCTUBRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La entidad se convierte en uno de los tres bancos del país que remunera cuentas de este tipo, con una tasa superior a la de las billeteras virtuales. Desde el 1 de octubre, el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) ofrecerá a sus clientes la posibilidad de obtener rendimientos diarios sobre los saldos de sus cuentas sueldos y jubilaciones, a través de NBCH24.

El anuncio se realizó este viernes, en la Casa Central del Banco y estuvo encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam; el presidente de NBCH, Germán Dahlgren; y el gerente de Banca Individuos, Dante Vallejos.

“Queremos compartir una buena noticia: las cuentas sueldos de NBCH van a ser remuneradas y generar rendimientos superiores a las billeteras virtuales. Este beneficio va a significar una gran ayuda para que los haberes de trabajadores y jubilados rindan más”, señaló Dahlgren.

Asimismo, destacó que el sólido desempeño del banco “permite dar este paso histórico y fortalecer la economía de las familias chaqueñas, con una evolución digital que nos pone a la altura de los principales bancos del país”.

En la misma línea, el ministro Abraam sostuvo: “Esto es un reflejo de que cuando los recursos se administran de forma ordenada y consciente, se logran beneficios concretos para la comunidad. Es una gran noticia que los saldos generen rendimiento diario en una alternativa segura y regulada”.

Por su parte, Vallejos explicó que el rendimiento se acreditará automáticamente todos los días hábiles en la caja de ahorro sueldo, sin que los clientes deban realizar trámites. “El dinero queda disponible para usar en cualquier momento, con seguridad y transparencia”, concluyó.

Relacionado