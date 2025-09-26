EL FUTBOLISTA QUE MÁS VECES JUGÓ CON LIONEL MESSI ANUNCIÓ SU RETIRO A FIN DE AÑO

El excelso mediocampista español Sergio Busquets, el futbolista que más veces jugó junto a Lionel Messi, anunció el final de su carrera profesional cuando concluya la actual temporada con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, aseguró el español, de 37 años, en un video que difundió en sus redes sociales.

Busquets acumula al día de hoy un total de 829 partidos entre el Barcelona, el Inter de Miami y la selección de España, con la que fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y ganador de la Eurocopa 2012.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, aseguró el catalán.

Una vida junto a Leo Messi

Messi y Busquets jugaron juntos en Barcelona e Inter Miami (Foto: AP).

El mediocampista se retira con el orgullo de haber sido quien más partidos jugó con la leyenda argentina, con quien compartió La Masía del Barcelona.

Heredero de los rasgos identitarios del barcelonismo, Busquets llegó al primer equipo blaugrana en la temporada 2008-09, con 20 años, de la mano del entonces entrenador Josep Guardiola.

Fue pieza clave del mejor Barcelona de la historia junto a Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, entre otros. En su vitrina personal se alojan 3 Champions League, 9 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, además de otros títulos.

Con 640 partidos, Busquets es el jugador que más veces compartió la cancha con Messi, muy por encima de sus seguidores en ese rubro: Gerard Piqué (506), Andrés Iniesta (489) y Javier Mascherano (414), su actual DT en el Inter Miami.

“El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje”, resumió.

Un histórico de Barcelona

El español jugó más de 700 partidos con Barcelona (Foto: AFP).

Busquets militó 15 temporadas en el primer equipo y llegó a lucir el brazalete de capitán. Se trata del tercer jugador con más partidos en el Barcelona (722), solo por detrás de Messi y Xavi.

“Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos unicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, dijo.

Tras cerrar su etapa en el club, Busquets siguió los pasos de Messi y se unió al Inter Miami, donde también levantó un título (Leagues Cups) a poco de su llegada en 2023.

Al Inter Miami le quedan cinco partidos de fase regular antes del inicio de los playoffs por el título. La final de la MLS, de llegar a disputarla, sería el 6 de diciembre.