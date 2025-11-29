SEIS PROVINCIAS EN ALERTA POR COQUELUCHE: LA ENFERMEDAD YA DEJÓ SIETE MUERTES INFANTILES

Siete niños menores de dos años murieron en el país por tos convulsa, enfermedad también conocida como coqueluche, en lo que va del año; un dato que volvió a poner el foco en el descenso de las coberturas de vacunación.

Cuatro de las víctimas tenían menos de seis meses; otro bebé tenía entre seis y once meses y los dos restantes, entre uno y dos años. Todos presentaban esquemas incompletos de vacunación, un patrón que se repite en los cuadros más graves.

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó 627 casos y 4.825 sospechosos, con circulación en 19 provincias. Las regiones centro, impulsada por la provincia de Buenos Aires, y sur concentran la mayor incidencia, mientras que Tierra del Fuego encabeza la tasa per cápita debido a un brote reciente.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la enfermedad avanza con más fuerza en las jurisdicciones donde los refuerzos obligatorios muestran los índices más bajos. El Ministerio de Salud insiste en que la vacunación sigue siendo la principal barrera para evitar complicaciones severas y muertes prevenibles. «Es gratuita, segura y obligatoria», recordó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical del Ministerio de Desarrollo Humano, Claudia Rodríguez.

Un caso que expuso el riesgo de no vacunarse

El episodio que mayor repercusión generó se registró en Ushuaia: una niña de dos años ingresó al hospital con un cuadro compatible con bronquiolitis y terminó en terapia intensiva con sospecha de leucemia. Un estudio molecular confirmó que se trataba de coqueluche. La menor no estaba vacunada. Aunque evolucionó favorablemente, su caso dejó en evidencia cómo la falta de inmunización agrava la enfermedad.

Tierra del Fuego acumula 128 contagios confirmados. Según los equipos locales, el brote comenzó con un caso adulto y se expandió rápidamente entre contactos familiares, escolares y personal de salud.

En los hospitales pediátricos advierten que las cifras oficiales podrían estar por debajo de la circulación real. «Lo que vemos es apenas la punta del iceberg», explicó Guadalupe Pérez, jefa de clínica de epidemiología del Hospital Garrahan. Muchas familias desconocen que la tos convulsa sigue activa y, al indagar en los casos confirmados, aparecen convivientes con síntomas que nunca fueron evaluados.

¿Cómo se transmite y por qué golpea más a los bebés?

El coqueluche es una infección bacteriana altamente contagiosa que se transmite a través de gotas de saliva. Comienza con síntomas similares a un resfrío: congestión, fiebre, lagrimeo; y evoluciona hacia ataques de tos intensa capaces de provocar vómitos, episodios de ahogo y agotamiento. Los bebés menores de un año son los más vulnerables porque dependen de la vacunación materna para estar protegidos hasta recibir sus primeras dosis.

El esquema de vacunación obligatorio

El Calendario Nacional establece:

Tres dosis en el primer año de vida: a los 2, 4 y 6 meses (quintuple).

Refuerzos: a los 15 y 18 meses (quintuple), a los 5 años (triple bacteriana celular) y a los 11 (triple bacteriana acelular).

Embarazadas: una dosis de triple bacteriana acelular desde la semana 20.

Personal de salud: refuerzo cada cinco años si trabaja con bebés menores de un año.

Además de la vacunación, se recomienda reforzar medidas de higiene como lavado de manos, alcohol en gel, barbijo en espacios públicos ante síntomas, y consultar de inmediato ante tos persistente de más de 14 días. El tratamiento es simple cuando se detecta a tiempo: cinco días de antibióticos y aislamiento domiciliario.