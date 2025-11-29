VIOLENTO INTENTO DE FEMICIDIO EN SÁENZ PEÑA: SU EXPAREJA LA ATACÓ CON UNA TRINCHETA Y HUYÓ

Un violento intento de femicidio conmocionó anoche a la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Una mujer de 55 años fue atacada con una trincheta por su expareja en plena vía pública y debió ser trasladada de urgencia al Hospital 4 de Junio. El agresor escapó tras la embestida y es buscado de manera intensa por la Policía.

El ataque ocurrió alrededor de las 20.20, en calle 13 entre 4 y 6. Vecinos que vieron a la víctima cubierta de sangre alertaron al 911, mientras algunos intentaban asistirla hasta la llegada del móvil policial. Minutos después, una ambulancia la trasladó al centro de salud, donde fue atendida por el equipo médico de Guardia.

El parte clínico confirmó dos cortes profundos en la zona derecha del cuello, además de heridas en la mano izquierda y en el antebrazo derecho. La mujer, residente del barrio Puerta del Sol, quedó en observación tras recibir las primeras curaciones.

En paralelo, la Policía identificó al presunto atacante: H.E.V., también vecino del mismo barrio. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre la sorprendió en la calle, la agredió con una trincheta y huyó inmediatamente.

La Fiscalía N.º 4 ordenó su detención y abrió una causa por «intento de homicidio en contexto de violencia de género». Los operativos para dar con su paradero continúan.

Femicidios en ascenso

Según el último informe del Observatorio de violencia de género «Adriana Marisel Zambrano», entre el 25 de noviembre de 2024 y el 22 de noviembre de 2025 se registraron 260 víctimas letales de violencia de género.

Por su parte, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina informó que en 2024 hubo 247 víctimas letales de violencia de género, de las cuales 228 fueron víctimas directas de femicidio.

De ese total, el 54% de los crímenes fueron cometidos por la pareja o expareja de la mujer; el 86% de las víctimas conocía a su agresor; en el 42% de los casos convivían con él, y 204 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre.

Dónde acudir ante casos de violencia de género

Si parecés violencia de género o conocés a alguien que está en esa situación, hay distintas líneas e instituciones a las cuales acudir: