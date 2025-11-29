LA FINAL PROVINCIAL DE “CHACO JUEGA” EN MARCHA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El programa “Chaco Juega” impulsado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte, inició la gran final provincial en las categorías sub 14, sub 16 y sub 17 en ambas ramas. Con la presencia de competidores de distintos puntos de nuestra provincia se encuentran en plena competencia.

Las palabras de bienvenida estuvo a cargo del Vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, prof. Gabriel Pellegrini.

Gabriel Pellegrini: “Estamos muy entusiasmados y contentos de poder recibir tantos chicos aquí en la sede del Jaime Zapata y de poder darles oportunidad de disfrutar, compartir, jugar y ojala que ellos puedan disfrutar de esta hermosa jornada”

Disciplinas a competir:

Sub 14: Hockey, Fútbol, Básquet, Handball, Beach Vóley, Ajedrez

Sub 16: Ajedrez

Sub 17: Vóley

Lugares de Competencia donde se están llevando a cabo las competencias son: Polideportivo Jaime Zapata (ajedrez, beach vóley, básquet, handball y vóley), Club Sarmiento (fútbol), CUNE (hockey).

