SEGÚN UNA ENCUESTA, EL 89% DE LOS ARGENTINOS RESPALDA A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El 89% de los argentinos mantiene una imagen positiva de la universidad pública y casi el 94% la considera clave para el desarrollo del país. En ese marco, un 64,3% espera que los diputados rechacen el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, según un relevamiento de la consultora Proyección.

La poda al presupuesto universitario ya fue motivo de dos movilizaciones masivas en 2024 y promete volver a reunir multitudes este miércoles frente al Congreso, cuando la Cámara de Diputados debata el veto presidencial.

Pese a la ofensiva oficial que busca asociar a la universidad con militancia política o ineficiencia, el sondeo mostró que la percepción social es diametralmente opuesta: para la mayoría, representa igualdad de oportunidades (63,1%) y excelencia académica (62,5%).

El estudio, realizado por los consultores Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, reveló que el 53,1% de los encuestados tiene una imagen «muy buena» de la universidad y un 35,8% «buena», totalizando un 89% de aprobación frente a apenas un 8,5% de respuestas negativas. En tanto, solo un 3,7% considera que es «un gasto innecesario del Estado».

La casi totalidad de los consultados valoró a la universidad pública como motor del desarrollo nacional: un 55,4% dijo estar «muy de acuerdo» con su financiamiento estatal y un 28,2% «de acuerdo», lo que suma un 83,6% de respaldo a que el Estado la sostenga económicamente.

En contraposición, apenas el 26% avaló el veto presidencial, mientras que el 68,7% se pronunció en contra. Incluso un 71,2% opinó que la medida perjudica la imagen de Milei.

La sesión en Diputados está prevista para este miércoles a las 13. Afuera, la movilización buscará presionar a los legisladores que aún no definieron su postura. Participarán organizaciones estudiantiles, gremiales y sociales, además de referentes como el gobernador Axel Kicillof, la CGT y las dos CTA. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió en redes que «no se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades».

Para rechazar el veto se necesitan dos tercios de los votos. La Casa Rosada apuesta a retener un tercio del recinto, mientras reparte fondos a gobernadores aliados en busca de apoyo. La ley había sido aprobada por 158 votos a favor, 75 en contra, 5 abstenciones y 18 ausencias. El resultado final dependerá de lo que ocurra este miércoles dentro y fuera del Congreso.